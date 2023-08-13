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الأحد، 13-08-2023 11:57 ص

"4 سنين عم اتعذب وساكتة"... نادين نجيم تكشف سبب استدعائها الى المحكمة

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الوكيل الإخباري- خرجت نادين ناسيب نجيم عن صمتها وعلقت على اخبار استدعائها للمحكمة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، كتبت نادين عبر حسابها على منصة "اكس":  " بس للتوضيح: انا مدعيي على طليقي ومن كم اسبوع نزل على المحكمة بس ما حدا عرف لانه انا ما بحكي لحدا اسراري، مبارح نزلت انا مدعيي عليه وفي عنا كان جلسة وبكل احترام اتكتمت عن الموضوع بس متل العادي شربل الاسمر الداعم الاول لطليقي هادي الاسمر"

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وتابعت :"نسبو خبر كاذب وقلبو الحقيقة وصرت انا المدعى عليها، للتوضيح انا مدعيي عليه بكذا قصة وممنوع حدا يكذب لانه ما رح اسكت بقى عن حقي مين ما كان يكون. 4 سنين عم اتعذب وساكتة بس توصل القصة بقلب الوقائع لاء ما رح اسكت ابدا عن كرامتي و كرامة ولادي.

 

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