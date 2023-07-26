بوراك يواجه عقوبة السجن لمدة 7 سنوات

الوكيل الإخباري - رفعت الممثلة التركية نيلبري شاهين، نجمة مسلسل "موسم الكرز"، دعوى قضائية ضد مواطنها الممثل بوراك دينيز، بعد أن أقدم على شتمها والاعتداء على حبيبها بالضرب، قبل عام تقريبًا.

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وعملت النيابة العامة على فحص التسجيلات الأمنية الخاصة بالفندق الذي وقعت فيه الحادثة، كما أخذت إفادة الشهود، لتوافق لاحقًا على رفع الدعوى القضائية ضد بوراك.



وطالبت المحكمة بسجن النجم 7 سنوات وشهرين بتهمة الإخلال بسلام وطمأنينة الشعب.



وأشارت بعض الصحف التركية إلى أن المحكمة قررت أن دينيز ليس معرضًا للملاحقة القضائية في الوقت الراهن، لحين جلسة محاكمته في المحكمة الابتدائية في أضنة، ما يعني أنه لن يتم تأجيل موعد عرض مسلسله "غريبان".



وبالعودة إلى الحادثة، كان بوراك في أضنة لتصوير مشاهد مسلسله التلفزيوني "شاهماران" Şahmaran، وتزامن ذلك مع تواجد شاهين وحبيبها إيمرة يوسف هناك لحضور مهرجان "غولدن بول" السينمائي، وهناك التقوا جميعهم في فندق الشيراتون.



وتصرف بوراك مع نيلبري شاهين بطريقة وصفت بـ"الغريبة"، حيث توجَّه مرارًا إلى طاولتها، ما دفعها لشتمه، الأمر الذي أثار غضب النجم الذي شتمها أيضًا، قبل أن يتدخل حبيبها ويضربه.



ويحكي مسلسل "غريبان" قصة الدراما الشهيرة "أولاد آدم" الذي عرض بنسخته العربية في رمضان 2020، وقدمه نجوم الدراما اللبنانية والسورية أبرزهم: مكسيم خليل، وماغي بو غصن، ودانييلا رحمة، وقيس الشيخ نجيب، والذي حقق نجاحًا واسعًا في الوطن العربي.



ويؤدي بوراك دينيز في المسلسل دور كنان، وهو مقدم تلفزيوني يعاني من اضطراب تعدد الشخصيات. أما هاندا أرتشيل فتجسّد شخصية ليلى، وهي مدّعية عامة ناجحة في سن الشباب، مهمتها التحقيق في جرائم القتل المتسلسلة.

فوشيا