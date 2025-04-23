آل الشيخ يقرر إشراك الفنان الراحل سليمان عيد في إحدى مسرحيات موسم الرياض

وقال آل الشيخ، اليوم الأربعاء، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد... بلغني أخوي عدنان كيال المسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض أن سليمان الله يرحمه شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من 10 مسرحيات في آخر 6 سنوات في المملكة".
وأضاف أن الراحل أبلغ كيال برغبته في أن يشارك خلال الموسم القادم من موسم الرياض في مسرحية جديدة للفنان المصري كريم عبد العزيز، لكن القدر لم يمهله ووافته المنية مؤخرًا.
وتابع آل الشيخ: "وجهت شركة صلة والأخ عدنان باعتباره مشاركًا في المسرحية والموسم القادم. وأيضًا بلغني أن ابنه عبده يعمل في الإنتاج خلف الكواليس ووجهت بالاستفادة منه في الموسم".
يُذكر أن الفنان سليمان عيد رحل عن عالمنا في 18 أبريل 2025، عن عمر ناهز 64 عامًا إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
كريم فهمي: أنا وياسمين نعاني من ADHD.. وشخصيتها استثنائية
-
بعد جدل موته بسبب الصيام.. ابنة سليمان عيد تكشف الحقيقة
-
في حفل خاص.. مي الغيطي تحتفل بزواجها من طبيب بريطاني - صور
-
اعتقال ممثلة تركية شهيرة بتهمة قتل صديقتها بطريقة بشعة - صورة
-
هجوم عنيف من شمس البارودي على محمد رمضان..ما القصة ؟
-
أول تعليق من وائل رمضان بعد استبعاد سلاف فواخرجي من النقابة
-
القبض على المنتجة سارة خليفة في القاهرة ..ما القصة
-
بعد تعرضها للتنمر والانتقادات.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة فما القصة؟