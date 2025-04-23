الأربعاء 2025-04-23 07:29 ص
 

آل الشيخ يقرر إشراك الفنان الراحل سليمان عيد في إحدى مسرحيات موسم الرياض

الفنان المصري الراحل سليمان عيد
الفنان المصري الراحل سليمان عيد
 
الأربعاء، 23-04-2025 07:10 ص
الوكيل الإخباري-   قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إدراج اسم الفنان المصري الراحل سليمان عيد ضمن قائمة المشاركين في إحدى المسرحيات من بطولة النجم كريم عبد العزيز ضمن موسم الرياض.اضافة اعلان


وقال آل الشيخ، اليوم الأربعاء، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد... بلغني أخوي عدنان كيال المسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض أن سليمان الله يرحمه شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من 10 مسرحيات في آخر 6 سنوات في المملكة".

وأضاف أن الراحل أبلغ كيال برغبته في أن يشارك خلال الموسم القادم من موسم الرياض في مسرحية جديدة للفنان المصري كريم عبد العزيز، لكن القدر لم يمهله ووافته المنية مؤخرًا.

وتابع آل الشيخ: "وجهت شركة صلة والأخ عدنان باعتباره مشاركًا في المسرحية والموسم القادم. وأيضًا بلغني أن ابنه عبده يعمل في الإنتاج خلف الكواليس ووجهت بالاستفادة منه في الموسم".

يُذكر أن الفنان سليمان عيد رحل عن عالمنا في 18 أبريل 2025، عن عمر ناهز 64 عامًا إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

روسيا اليوم
 
gnews

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