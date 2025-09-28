"أنا مظلوم".. فنان مصري شهير انهار لحظة صدور قرار بحبسه - صورة

وجاء القرار بعد قبول استئنافه أمام محكمة استئناف قصر النيل، ليتم التحفظ عليه وترحيله إلى إدارة السجون لتنفيذ العقوبة.
وشهدت الجلسة انهيار حمو بيكا عقب سماعه الحكم، مرددًا: "أنا مظلوم والله العظيم".
-
أخبار متعلقة
-
بعد 11 عاماً من الغياب.. تفاصيل عودة باسم يوسف للإعلام المصري
-
اتهامات وقضايا هزت الوسط الفني الكويتي خلال الفترة الماضية
-
بعد حادث سير مروع.. تطورات الحالة الصحية لأحمد السقا
-
لبنان يكرّم فريد الأطرش في الذكرى الـ50 لرحيله
-
تفاصيل الحالة الصحية لأحمد السقا بعد الحادث المروري
-
فنان كويتي خضع لعمليّة جراحيّة معقّدة... استغرقت 4 ساعات (صورة)
-
ما صحة خبر وفاة عبير الصغير بعد تصدرها ترندات غوغل؟
-
سلوم حداد يدافع عن وجهة نظره في أزمة "الفصحى المصرية" (فيديو)