"أنا مظلوم".. فنان مصري شهير انهار لحظة صدور قرار بحبسه - صورة

الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات المصرية قرارًا بترحيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد صدور حكم نهائي بحبسه 3 أشهر مع النفاذ بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وجاء القرار بعد قبول استئنافه أمام محكمة استئناف قصر النيل، ليتم التحفظ عليه وترحيله إلى إدارة السجون لتنفيذ العقوبة.



وشهدت الجلسة انهيار حمو بيكا عقب سماعه الحكم، مرددًا: "أنا مظلوم والله العظيم".



