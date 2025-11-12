بعد نزاع 10 سنوات.. أول حكم لصالح أحمد عز في قضية نفقة طفلي زينة

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد أصدرت الحكم الأول بناءً على مستندات قدّمتها زينة، أظهرت فيها ارتفاع دخل عز من أعمال سينمائية ودرامية ناجحة، مثل أفلام "ولاد رزق" و**"الممر"** و**"أبو عمر المصري"**.
وترجع جذور النزاع القضائي إلى عام 2014، عندما لجأت زينة للقضاء لإثبات نسب طفليها التوأم، وسط رفض عز الخضوع لتحليل الحمض النووي (DNA)، قبل أن يصدر لاحقاً حكم نهائي بثبوت النسب. وفي عام 2017، حصلت زينة على حكم بالخلع، واستمرت النزاعات اللاحقة حول النفقة والمصاريف الدراسية والمسائل القانونية المتعلقة بالأسرة.
ويأتي هذا التطور القضائي بالتزامن مع نشاط فني مكثف لأحمد عز، حيث تصدر اسمه مواقع التواصل بعد الإعلان عن فيلمه الجديد "7 Dogs" الذي يجمعه بالنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز. وتم تصوير عدد من مشاهده الرئيسية داخل استوديوهات Big Time في الرياض، في تجربة إنتاجية ضخمة على مستوى المنطقة.
