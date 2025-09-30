ابنة وليد توفيق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها - فيديو

أطلت العروس بفستان أبيض أنيق، فيما تألقت والدتها جورجينا بفستان مخملي بلون نبيذي، وغنى وليد توفيق لابنته أغنيته "كبرت البنوت" خلال الحفل.
ووعد توفيق بإقامة احتفال آخر في لبنان بعد عودته، احتراماً لرغبة العروسين في الزواج بالمدينة التي جمعت بينهما.
أخبار متعلقة
