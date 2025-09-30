الثلاثاء 2025-09-30 01:44 م
 

ابنة وليد توفيق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها - فيديو

وليد توفيق
 
الثلاثاء، 30-09-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   احتفل الفنان وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق بزفاف ابنتهما نورهان على رجل الأعمال غدي حاكمه، يوم الأحد الماضي في مدريد، حيث بدأت قصة تعارف العروسين.

أطلت العروس بفستان أبيض أنيق، فيما تألقت والدتها جورجينا بفستان مخملي بلون نبيذي، وغنى وليد توفيق لابنته أغنيته "كبرت البنوت" خلال الحفل.


ووعد توفيق بإقامة احتفال آخر في لبنان بعد عودته، احتراماً لرغبة العروسين في الزواج بالمدينة التي جمعت بينهما.

 

 

 

لبنان 24

 
 
