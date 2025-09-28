اتهامات وقضايا هزت الوسط الفني الكويتي خلال الفترة الماضية

وفي سياق مشابه، شهد الوسط الفني قضايا عدة أثارت الرأي العام:
ملاك الكويتية: حُكم عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة 5000 دينار كويتي بعد إدانتها بسب وقذف وتشهير بالنائب السابق أحمد الشحومي.
فهد البناي: نفى شائعات توقيفه بسبب المخدرات، مؤكدًا أن القضية كانت مجرد خلل إداري بعدم حمل وصفة طبية لأدويته.
شجون الهاجري: أُخلي سبيلها بكفالة 200 دينار بعد توقيفها لحيازة مواد مخدرة، ووضعت تحت إشراف طبي للتأهيل النفسي.
فجر السعيد: أُلغيت عقوبتها بالسجن ثلاث سنوات في قضية أمن دولة تتعلق بنشر أخبار كاذبة والدعوة للتطبيع.
مسلسل "كان إنسان": أُحيل فريق العمل للنيابة بسبب إدخال تعديلات على النص دون إذن رقابي، ومنع عرض المسلسل.
حليمة بولند: تورّطت في قضية "فسق وفجور" بعد خلاف مع شاب تعرّف عليها عبر "واتساب"، ما استدعى تدخل الشرطة.
فاطمة المؤمن: صدر بحقها حكم نهائي بالسجن 3 سنوات مع الشغل في قضية قتل خطأ بعد حادث مروري أودى بحياة شخصين.
هذه القضايا المتلاحقة أثارت جدلاً واسعًا وأعادت تسليط الضوء على مسؤولية الفنانين في الحياة العامة، وسط دعوات لإعادة ضبط العلاقة بين الفن والقانون في المجتمع الكويتي.
