لأول مرة.. باميلا الكيك في بطولة مسلسل رمضاني إلى جانب نجم سوري شهير

وبحسب المعلومات، بدأت الشركة التحضيرات الأولية للمسلسل، إلا أن التفاصيل لا تزال قيد الكتمان، ولم يُكشف بعد عن اسمه أو فريق العمل الكامل، في انتظار الإعلان الرسمي في الفترة المقبلة.
يُذكر أن باميلا شاركت مؤخرًا في المسلسل التركي المعرب "آسر" إلى جانب باسل خياط، ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية.
