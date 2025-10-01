لأول مرة.. باميلا الكيك في بطولة مسلسل رمضاني إلى جانب نجم سوري شهير

الوكيل الإخباري- كشف الصحافي شربل لبكي أن الممثلة اللبنانية باميلا الكيك ستجتمع للمرة الأولى مع النجم السوري معتصم النهار في عمل درامي جديد يُعرض خلال موسم رمضان 2026، من إنتاج شركة إيغل فيلمز.

وبحسب المعلومات، بدأت الشركة التحضيرات الأولية للمسلسل، إلا أن التفاصيل لا تزال قيد الكتمان، ولم يُكشف بعد عن اسمه أو فريق العمل الكامل، في انتظار الإعلان الرسمي في الفترة المقبلة.



يُذكر أن باميلا شاركت مؤخرًا في المسلسل التركي المعرب "آسر" إلى جانب باسل خياط، ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية.