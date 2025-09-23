القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة.. ما السبب؟

وقالت مصادر أمنية إن بوسي تم توقيفها عند منطقة الجوازات، حيث تم التأكد من وجود اسمها على قوائم الممنوعين من السفر. وتم التحفظ عليها وتسليمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، قبل ترحيلها إلى قسم شرطة النزهة الجديدة لاستكمال تنفيذ الأحكام القضائية.
-
أخبار متعلقة
-
وفاء الكيلاني تُعبّر عن حبها لتيم حسن بعد فوزه في "الموريكس دور 25"
-
أول ظهور للفنان أحمد السقا بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية - صورة
-
نانسي عجرم تبدأ تصوير أغاني جديدة وتستعد لحفل ملكة جمال لبنان
-
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة مصرية تعرض أثاث منزلها للبيع - صور
-
شكران مرتجى تبكي بعد تكريمها المفاجئ في الموريكس دور - فيديو
-
في حفل الموريكس دور.. نوال الزغبي تحصد جائزتين - فيديو
-
محمد فضل شاكر يظهر لأول مرة مع زوجته في الموريكس دور - فيديو
-
بعد إعلانه قصة حب جديدة.. ماذا حدث مع عروس أحمد العوضي؟