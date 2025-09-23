الثلاثاء 2025-09-23 12:00 م
 

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة.. ما السبب؟

بوسي
 
الوكيل الإخباري-   أوقفت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة، يوم الإثنين، المطربة الشعبية بوسي أثناء محاولتها السفر إلى الخارج، بعد صدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر نتيجة وجود 3 أحكام قضائية صادرة بحقها.

وقالت مصادر أمنية إن بوسي تم توقيفها عند منطقة الجوازات، حيث تم التأكد من وجود اسمها على قوائم الممنوعين من السفر. وتم التحفظ عليها وتسليمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، قبل ترحيلها إلى قسم شرطة النزهة الجديدة لاستكمال تنفيذ الأحكام القضائية.

 

