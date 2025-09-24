فيديو أثار تفاعلاً.. محمد رمضان يرقص مع لارا ترامب وابنتها

وظهر رمضان وهو يعلّم لارا وابنتها بعض الحركات الراقصة، معلّقًا:
"أفضل يوم عمل مع لارا ترامب وابنتها.. الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب.. أحلى فتاة في العالم.. تابعونا."
المشاهد أثارت تفاعلاً واسعًا وتساؤلات حول طبيعة التعاون الفني بين الطرفين، خاصة أنها تأتي بعد جدل رافق ظهورهما سويًا في فعالية سابقة، تزامنًا مع إصدار أغنيته الجديدة "تصدق ولا متصدقش" على "يوتيوب".
-
أخبار متعلقة
-
كاريس بشار تغيب عن تسلم جائزة بسبب مرض ابنها في أمستردام (فيديو)
-
"حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة
-
حسين فهمي يرفض "مليون دولار" دعما لمهرجان القاهرة
-
توقيف فنانة كويتية شهيرة بسبب مواد "محظورة" (فيديو)
-
فيلم الرعب Weapons يحقق 263 مليون دولار - فيديو
-
وفاء الكيلاني تُعبّر عن حبها لتيم حسن بعد فوزه في "الموريكس دور 25"
-
أول ظهور للفنان أحمد السقا بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية - صورة
-
نانسي عجرم تبدأ تصوير أغاني جديدة وتستعد لحفل ملكة جمال لبنان