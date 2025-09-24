الأربعاء 2025-09-24 01:27 م
 

فيديو أثار تفاعلاً.. محمد رمضان يرقص مع لارا ترامب وابنتها

ر
محمد رمضان مع لارا ترامب وابنتها من حسابه على إنستغرام
 
الأربعاء، 24-09-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري-   شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو وعددًا من الصور عبر حساباته الرسمية، ظهر فيها برفقة لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي ، وابنتها كارولينا، خلال كواليس تصوير عمل فني جديد في ميامي، فلوريدا.

وظهر رمضان وهو يعلّم لارا وابنتها بعض الحركات الراقصة، معلّقًا:
"أفضل يوم عمل مع لارا ترامب وابنتها.. الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب.. أحلى فتاة في العالم.. تابعونا."

المشاهد أثارت تفاعلاً واسعًا وتساؤلات حول طبيعة التعاون الفني بين الطرفين، خاصة أنها تأتي بعد جدل رافق ظهورهما سويًا في فعالية سابقة، تزامنًا مع إصدار أغنيته الجديدة "تصدق ولا متصدقش" على "يوتيوب".

اضافة اعلان

 

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

54

فيديو الوكيل سبب اختلاف أسعار الأدوية بين الأردن و الدول الأخرى .. مؤسسة الغذاء والدواء توضح

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين 55 شهيدا في غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي افتتاح مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 في عمّان

54

تكنولوجيا هل أخفقت آبل في اختبار شريحة N1؟ مشاكل iPhone 17 التقنية تتصاعد

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" بصدد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية

غت

تكنولوجيا خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يهاجمون رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس

6

تكنولوجيا علي بابا تطلق "ماكس-كوين3" أكبر نموذج ذكاء اصطناعي لها



 
 





الأكثر مشاهدة