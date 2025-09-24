فيديو أثار تفاعلاً.. محمد رمضان يرقص مع لارا ترامب وابنتها

الوكيل الإخباري- شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو وعددًا من الصور عبر حساباته الرسمية، ظهر فيها برفقة لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي ، وابنتها كارولينا، خلال كواليس تصوير عمل فني جديد في ميامي، فلوريدا.



وظهر رمضان وهو يعلّم لارا وابنتها بعض الحركات الراقصة، معلّقًا:

"أفضل يوم عمل مع لارا ترامب وابنتها.. الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب.. أحلى فتاة في العالم.. تابعونا."



المشاهد أثارت تفاعلاً واسعًا وتساؤلات حول طبيعة التعاون الفني بين الطرفين، خاصة أنها تأتي بعد جدل رافق ظهورهما سويًا في فعالية سابقة، تزامنًا مع إصدار أغنيته الجديدة "تصدق ولا متصدقش" على "يوتيوب".

اضافة اعلان

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)

العربية