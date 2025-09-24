توقيف فنانة كويتية شهيرة بسبب مواد "محظورة" (فيديو)

الوكيل الإخباري- أثارت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في الكويت، بعد انتشار خبر غير موثق يفيد بتوقيف الفنانة مرام البلوشي وصديقتها حنان بهبهاني في منطقة حولي.

ووفقاً لما نشرته بعض الحسابات، فقد أوقفت دوريات "إسناد حولي" الفنانة وصديقتها، وتمت إحالتهما إلى مخفر السالمية بعد إجراء فحوصات يُزعم أنها أظهرت تعاطيهما للكحول أو مواد مخدرة.



لكن حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية الكويتية لتأكيد أو نفي الحادثة، كما لم تُدلِ عائلة مرام البلوشي بأي تصريح بشأن ما جرى، ما يجعل القصة محل شكوك حتى تتضح التفاصيل من مصادر موثوقة.

