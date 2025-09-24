حسين فهمي يرفض "مليون دولار" دعما لمهرجان القاهرة

وأكد فهمي خلال لقاء صحفي أن المهرجان يسعى للحفاظ على هويته الكلاسيكية رغم الانفتاح والتجديد، كما شدد على أهمية التعاون بين المهرجانات في المنطقة، مشيرًا إلى أن فرنسا وحدها تضم أكثر من 500 مهرجان.
كما أشار إلى أن تسريب أسماء بعض المكرّمين - مثل خالد النبوي - تم دون قصد، وتم التعامل مع الأمر لتفادي تسريبات لاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
كاريس بشار تغيب عن تسلم جائزة بسبب مرض ابنها في أمستردام (فيديو)
-
"حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة
-
توقيف فنانة كويتية شهيرة بسبب مواد "محظورة" (فيديو)
-
فيلم الرعب Weapons يحقق 263 مليون دولار - فيديو
-
وفاء الكيلاني تُعبّر عن حبها لتيم حسن بعد فوزه في "الموريكس دور 25"
-
أول ظهور للفنان أحمد السقا بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية - صورة
-
نانسي عجرم تبدأ تصوير أغاني جديدة وتستعد لحفل ملكة جمال لبنان
-
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة مصرية تعرض أثاث منزلها للبيع - صور