الأربعاء 2025-09-24 11:38 ص
 

حسين فهمي يرفض "مليون دولار" دعما لمهرجان القاهرة

حسين فهمي
 
الأربعاء، 24-09-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن رفضه عرض رعاية بقيمة مليون دولار من شركة خاصة، مؤكدًا أن المهرجان "ليس للبيع أو المقايضة"، لأنه يمثل الدولة ويحمل قيمة ثقافية ووطنية.

وأكد فهمي خلال لقاء صحفي أن المهرجان يسعى للحفاظ على هويته الكلاسيكية رغم الانفتاح والتجديد، كما شدد على أهمية التعاون بين المهرجانات في المنطقة، مشيرًا إلى أن فرنسا وحدها تضم أكثر من 500 مهرجان.


كما أشار إلى أن تسريب أسماء بعض المكرّمين - مثل خالد النبوي - تم دون قصد، وتم التعامل مع الأمر لتفادي تسريبات لاحقة.

 

ارم نيوز 

 
 
