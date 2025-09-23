الثلاثاء 2025-09-23 11:59 ص
 

أول ظهور للفنان أحمد السقا بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية - صورة

222
أحمد السقا
 
الثلاثاء، 23-09-2025 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   خلال تكريمه في مهرجان دير جيست بدورته الـ22 كأفضل ممثل لعام 2025، وجه أحمد السقا رسالة شكر مؤثرة لأولاده ياسين وحمزة ونادية، قائلاً إنهم كانوا سندًا له في أصعب لحظاته. كما فاجأ الحضور بإهداء الجائزة لصديقه المقرب هاني سلامة، في لفتة نالت تصفيقًا واسعًا.

اضافة اعلان


السقا ظهر بصوت متعب واعتذر للصحفيين موضحًا أنه خضع مؤخرًا لعملية في الحبال الصوتية.


فنيًا، يستعد السقا لتصوير فيلمه الجديد "هيروشيما" من إنتاج أيمن بهجت قمر، إلى جانب استمراره في المنافسة بفيلم "أحمد وأحمد"، الذي يجمع بين الأكشن والكوميديا.

 


Image1_9202523114259894599076.jpg

 

et بالعربي 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

654754

فن ومشاهير فيلم الرعب Weapons يحقق 263 مليون دولار - فيديو

امطار

الطقس الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وزخات من المطر بهذا الموعد

شارع السلام الواصل بين إربد والأغوار الشمالية

أخبار محلية استكمال صيانة شارع السلام الواصل بين إربد والأغوار الشمالية

1

فن ومشاهير وفاء الكيلاني تُعبّر عن حبها لتيم حسن بعد فوزه في "الموريكس دور 25"

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

222

فن ومشاهير أول ظهور للفنان أحمد السقا بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية - صورة

اجتماع سابق لمجلس حلف شمال الأطلسي

عربي ودولي الناتو يجتمع اليوم بطلب من إستونيا عقب دخول 3 مقاتلات روسية لمجالها الجوي

اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام



 
 





الأكثر مشاهدة