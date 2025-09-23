أول ظهور للفنان أحمد السقا بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية - صورة

الوكيل الإخباري- خلال تكريمه في مهرجان دير جيست بدورته الـ22 كأفضل ممثل لعام 2025، وجه أحمد السقا رسالة شكر مؤثرة لأولاده ياسين وحمزة ونادية، قائلاً إنهم كانوا سندًا له في أصعب لحظاته. كما فاجأ الحضور بإهداء الجائزة لصديقه المقرب هاني سلامة، في لفتة نالت تصفيقًا واسعًا.

السقا ظهر بصوت متعب واعتذر للصحفيين موضحًا أنه خضع مؤخرًا لعملية في الحبال الصوتية.



فنيًا، يستعد السقا لتصوير فيلمه الجديد "هيروشيما" من إنتاج أيمن بهجت قمر، إلى جانب استمراره في المنافسة بفيلم "أحمد وأحمد"، الذي يجمع بين الأكشن والكوميديا.



