أول ظهور للفنان أحمد السقا بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية - صورة

السقا ظهر بصوت متعب واعتذر للصحفيين موضحًا أنه خضع مؤخرًا لعملية في الحبال الصوتية.
فنيًا، يستعد السقا لتصوير فيلمه الجديد "هيروشيما" من إنتاج أيمن بهجت قمر، إلى جانب استمراره في المنافسة بفيلم "أحمد وأحمد"، الذي يجمع بين الأكشن والكوميديا.
