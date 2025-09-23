فيلم الرعب Weapons يحقق 263 مليون دولار - فيديو

ويبدو أن نجاح الفيلم مهّد الطريق لتوسيع عالمه السينمائي، إذ كشف كريجر عن مناقشات جارية مع شركة وارنر برذرز لإنتاج فيلم Prequel يركّز على شخصية "العمة غلاديس"، الشريرة الرئيسية في الفيلم، والتي ما تزال خلفيتها غامضة.
وفي تصريح لمجلة Fangoria، قال كريجر: "الفكرة موجودة منذ البداية، وقد تحدثت مع وارنر برذرز بشأنها. هناك قصة أنا متحمس لها، وليست مجرد فكرة عابرة".
ووفق مجلة نيوزويك، فإن الاستوديو يخطط لتوسيع عالم Weapons، مع تقديم خلفية أعمق لشخصية العمة غلاديس، مما قد يمنح السلسلة طابعًا أكثر غموضًا وإثارة في الأجزاء القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاء الكيلاني تُعبّر عن حبها لتيم حسن بعد فوزه في "الموريكس دور 25"
-
أول ظهور للفنان أحمد السقا بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية - صورة
-
نانسي عجرم تبدأ تصوير أغاني جديدة وتستعد لحفل ملكة جمال لبنان
-
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة مصرية تعرض أثاث منزلها للبيع - صور
-
القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة.. ما السبب؟
-
شكران مرتجى تبكي بعد تكريمها المفاجئ في الموريكس دور - فيديو
-
في حفل الموريكس دور.. نوال الزغبي تحصد جائزتين - فيديو
-
محمد فضل شاكر يظهر لأول مرة مع زوجته في الموريكس دور - فيديو