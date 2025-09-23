فيلم الرعب Weapons يحقق 263 مليون دولار - فيديو

الوكيل الإخباري- حقق فيلم الرعب Weapons للمخرج زاك كريجر نجاحًا عالميًا لافتًا، حيث تجاوزت إيراداته 263 مليون دولار عالميًا، مقارنة بميزانيته البالغة 38 مليون دولار فقط. كما نال إشادة واسعة، محققًا تقييم 94% من النقاد و85% من الجمهور على موقع Rotten Tomatoes.

ويبدو أن نجاح الفيلم مهّد الطريق لتوسيع عالمه السينمائي، إذ كشف كريجر عن مناقشات جارية مع شركة وارنر برذرز لإنتاج فيلم Prequel يركّز على شخصية "العمة غلاديس"، الشريرة الرئيسية في الفيلم، والتي ما تزال خلفيتها غامضة.



وفي تصريح لمجلة Fangoria، قال كريجر: "الفكرة موجودة منذ البداية، وقد تحدثت مع وارنر برذرز بشأنها. هناك قصة أنا متحمس لها، وليست مجرد فكرة عابرة".



ووفق مجلة نيوزويك، فإن الاستوديو يخطط لتوسيع عالم Weapons، مع تقديم خلفية أعمق لشخصية العمة غلاديس، مما قد يمنح السلسلة طابعًا أكثر غموضًا وإثارة في الأجزاء القادمة.

