الأربعاء 2025-09-24 11:37 ص
 

كاريس بشار تغيب عن تسلم جائزة بسبب مرض ابنها في أمستردام (فيديو)

كاريس بشار
 
الأربعاء، 24-09-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   حصدت الممثلة السورية كاريس بشار جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل "تحت سابع أرض" خلال حفل الموريكس دور 2025.

لم تتمكن كاريس من الحضور إلى الحفل في بيروت بسبب تواجدها في أمستردام إلى جانب ابنها الذي يخضع للعلاج في المستشفى، حيث اكتفت بإرسال رسالة مصوّرة عبّرت فيها عن تأثرها وشكرها للجمهور والقائمين على الجائزة، مؤكدة أن محبة الناس كانت مصدر دعم كبير لها خلال الظروف الصعبة.

 

 

 

