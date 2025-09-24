كاريس بشار تغيب عن تسلم جائزة بسبب مرض ابنها في أمستردام (فيديو)

لم تتمكن كاريس من الحضور إلى الحفل في بيروت بسبب تواجدها في أمستردام إلى جانب ابنها الذي يخضع للعلاج في المستشفى، حيث اكتفت بإرسال رسالة مصوّرة عبّرت فيها عن تأثرها وشكرها للجمهور والقائمين على الجائزة، مؤكدة أن محبة الناس كانت مصدر دعم كبير لها خلال الظروف الصعبة.
-
أخبار متعلقة
-
"حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة
-
حسين فهمي يرفض "مليون دولار" دعما لمهرجان القاهرة
-
توقيف فنانة كويتية شهيرة بسبب مواد "محظورة" (فيديو)
-
فيلم الرعب Weapons يحقق 263 مليون دولار - فيديو
-
وفاء الكيلاني تُعبّر عن حبها لتيم حسن بعد فوزه في "الموريكس دور 25"
-
أول ظهور للفنان أحمد السقا بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية - صورة
-
نانسي عجرم تبدأ تصوير أغاني جديدة وتستعد لحفل ملكة جمال لبنان
-
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة مصرية تعرض أثاث منزلها للبيع - صور