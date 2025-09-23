وفاء الكيلاني تُعبّر عن حبها لتيم حسن بعد فوزه في "الموريكس دور 25"

تيم حسن خطف الأنظار بإطلالته اللافتة، التي أصبحت محور حديث رواد مواقع التواصل، وسط تساؤلات عمّا إذا كان هذا اللوك يخص شخصيته في مسلسله الجديد "مولانا 2026".
وفي تصريح سريع، قال تيم: "مولانا 2026 من كتابة لبنة حداد، إخراج سامر برقاوي، وإنتاج الصباح. نحن الآن في مرحلة الكتابة، وهي أصعب المراحل".
