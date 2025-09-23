الثلاثاء 2025-09-23 11:59 ص
 

وفاء الكيلاني تُعبّر عن حبها لتيم حسن بعد فوزه في "الموريكس دور 25"

تيم حسن و وفاء الكيلاني
 
الثلاثاء، 23-09-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   في لفتة رومانسية خلال حفل الموريكس دور 2025، عبّرت الإعلامية وفاء الكيلاني عن حبها لزوجها النجم تيم حسن بقولها: "حبيبي ربنا ما يحرمني منك"، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل "تحت سابع أرض".

تيم حسن خطف الأنظار بإطلالته اللافتة، التي أصبحت محور حديث رواد مواقع التواصل، وسط تساؤلات عمّا إذا كان هذا اللوك يخص شخصيته في مسلسله الجديد "مولانا 2026".


وفي تصريح سريع، قال تيم: "مولانا 2026 من كتابة لبنة حداد، إخراج سامر برقاوي، وإنتاج الصباح. نحن الآن في مرحلة الكتابة، وهي أصعب المراحل".

 

