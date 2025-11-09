أحمد سعد يضيء مسرح باريس بأشهر أغانيه

قدم سعد خلال الحفل مجموعة من أغنياته المميزة، بما في ذلك «اليوم الحلو ده»، «وسع وسع»، «مكسرات»، و«تاني»، مستجيبًا لطلبات جمهوره ومتفاعلًا معهم بشكل مباشر، ما أثار حماس المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا لقطات وصورًا من الحفل مع تعليقات مشيدة بأدائه وحضوره القوي.
وتفاعل الجمهور مع الحفل عبر وسائل التواصل، حيث عبّر المعجبون عن فرحتهم وسعادتهم بالعودة إلى الأجواء الغنائية الحية بعد طول انتظار، مؤكدين أن أحمد سعد نجح في إشعال الحفل وإمتاع الحضور بأداء حي مميز.
