انفصال هاندا أرتشيل عن المليونير هاكان صابانجي.. والسبب والدته!

وكانت التوقعات تشير إلى قرب زواجهما، خاصة بعد ظهورهما المتناغم في حفل زفاف نجل إيلي صعب في لبنان، لكن مصادر تركية أكدت أن أرتشيل هي من أنهت العلاقة، مفضّلة عدم الكشف عن الأسباب.
ووفق تقارير، فإن سبب الانفصال يعود إلى إصرار هاندا على الزواج، مقابل رفض والدة صابانجي للفكرة، والتي أبدت سابقًا تحفظًا على بعض أدوار أرتشيل.
وفيما فُسرت منشورات والدة هاكان الغامضة على أنها تلميحات غير مباشرة، بقي الثنائي صامتًا رسميًا حتى الآن.
