أخطاء الحلقة الأخيرة من المسلسل اللبناني "سلمى" تتصدر الترند

وتدور القصة حول زوجة تبدو حياتها مستقرة قبل أن تنقلب رأسًا على عقب إثر اختفاء زوجها المفاجئ، ما يدفعها للعودة إلى حيّها الشعبي والتكيّف مع واقع جديد، قبل أن تكشف الأحداث مفاجأة صادمة تتعلق بعلاقته بشقيقتها.
وانتقد الجمهور ما اعتبروه أخطاء فنية واضحة في الحلقة الأخيرة، أبرزها تجاهل الطبيبة لإصابة أحد الشخصيات بطلق ناري، وزواج البطلة بعد أسابيع قليلة من وفاة زوجها، إضافة إلى إهمال جريمة قتل وردت في الأحداث دون السعي لكشف ملابساتها.
المسلسل من بطولة نيقولا معوض ومرام علي وستيفاني عطا الله، ومن إخراج إندر أمير.
