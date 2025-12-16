ما هو "الوجه القمري"؟.. صفاء سلطان تكشف عن مرضها المفاجئ والغامض

وأوضحت أن المتلازمة ناجمة عن ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم، مما يؤدي إلى انتفاخ الوجه وظهور الحدبة الكوشنجية، مع أعراض أخرى تشمل ارتفاع ضغط الدم، ضعف العضلات، وتشققات جلدية، وقد تتسبب بمضاعفات خطيرة إذا تُركت دون علاج. وتابعت أنها حرصت على الظهور على الهواء احترامًا لجمهورها، رغم التغير اللافت في ملامحها.
