الثلاثاء 2025-12-16 02:24 م

ما هو "الوجه القمري"؟.. صفاء سلطان تكشف عن مرضها المفاجئ والغامض

ح
صفاء سلطان
الثلاثاء، 16-12-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة صفاء سلطان عن إصابتها بمتلازمة "وجه القمر" أو متلازمة كوشنج، قبل ظهورها على الهواء في برنامج "مع رابعة"، ما تسبب في انتفاخ وجهها بشكل واضح دون تغيّر مقاسات جسدها.

اضافة اعلان


وأوضحت أن المتلازمة ناجمة عن ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم، مما يؤدي إلى انتفاخ الوجه وظهور الحدبة الكوشنجية، مع أعراض أخرى تشمل ارتفاع ضغط الدم، ضعف العضلات، وتشققات جلدية، وقد تتسبب بمضاعفات خطيرة إذا تُركت دون علاج. وتابعت أنها حرصت على الظهور على الهواء احترامًا لجمهورها، رغم التغير اللافت في ملامحها.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ح

فن ومشاهير ما هو "الوجه القمري"؟.. صفاء سلطان تكشف عن مرضها المفاجئ والغامض

لجنة الصحة والبيئة النيابية

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية

ق

فن ومشاهير بعد اتهامه بكسر زجاج منزلها.. شقيق شيرين يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

لالب

منوعات فيديو.. لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها "سيول آسفي" بالمغرب

ىتتت

أخبار محلية رئيس الوزراء الهندي: زيارتي للأردن ستفتح آفاقا جديدة للتعاون والازدهار

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية البكار: كلفة التقاعد المبكر تشكل 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية للضمان

ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن

أخبار محلية ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن



 






الأكثر مشاهدة