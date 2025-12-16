سبب غياب عادل إمام عن جنازة شقيقته

الوكيل الإخباري- غاب الفنان المصري عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته الصغرى إيمان إمام بسبب معاناته من مرض الزهايمر وأمراض تقدم العمر، ما حال دون تمكنه من المشاركة في صلاة الجنازة.

وكشفت مصادر عائلية أن الزعيم لم يُبلَّغ بعد بوفاة شقيقته، فيما حرص نجله المخرج رامي إمام وباقي أفراد العائلة على التواجد لدعم نجلها الفنان عمر مصطفى متولي. وأقيمت الصلاة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور محدود من نجوم الفن بينهم أحمد السعدني، محمد إمام، رامي إمام، وشقيقتهم، إلى جانب المنتج عصام إمام.