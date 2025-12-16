بعد اتهامه بكسر زجاج منزلها.. شقيق شيرين يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

وأوضح عبر حسابه على فيسبوك أن ما يُثار حول الواقعة عبارة عن أكاذيب متكررة مرتبطة بخلافات قديمة وصلت إلى القضاء، مشدداً على ثقته في نزاهة القضاء وحقه في الدفاع عن نفسه. وتأتي تصريحاته بعد استدعائه من قبل جهات التحقيق في مصر لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده، مؤكداً كذب الاتهامات الموجهة إليه ومتعهداً بأن القانون سيكون الفيصل في هذه النزاعات.
-
