الثلاثاء 2025-12-16 02:23 م

بعد اتهامه بكسر زجاج منزلها.. شقيق شيرين يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

ق
شيرين عبدالوهاب
الثلاثاء، 16-12-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   نفى محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، كل ما تم تداوله بشأن اعتدائه عليها داخل منزلها، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وتهدف لتشويه سمعته.

اضافة اعلان


وأوضح عبر حسابه على فيسبوك أن ما يُثار حول الواقعة عبارة عن أكاذيب متكررة مرتبطة بخلافات قديمة وصلت إلى القضاء، مشدداً على ثقته في نزاهة القضاء وحقه في الدفاع عن نفسه. وتأتي تصريحاته بعد استدعائه من قبل جهات التحقيق في مصر لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده، مؤكداً كذب الاتهامات الموجهة إليه ومتعهداً بأن القانون سيكون الفيصل في هذه النزاعات.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ح

فن ومشاهير ما هو "الوجه القمري"؟.. صفاء سلطان تكشف عن مرضها المفاجئ والغامض

لجنة الصحة والبيئة النيابية

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية

ق

فن ومشاهير بعد اتهامه بكسر زجاج منزلها.. شقيق شيرين يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

لالب

منوعات فيديو.. لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها "سيول آسفي" بالمغرب

ىتتت

أخبار محلية رئيس الوزراء الهندي: زيارتي للأردن ستفتح آفاقا جديدة للتعاون والازدهار

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية البكار: كلفة التقاعد المبكر تشكل 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية للضمان

ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن

أخبار محلية ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن



 






الأكثر مشاهدة