السبت 2025-09-27 12:14 م
 

بعد الإفراج عنها.. أول تعليق من مرام البلوشي (فيديو)

مرام البلوشي
 
السبت، 27-09-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   في أول ظهور وتعليق لها، أعلنت الفنانة الكويتية مرام البلوشي عن إطلاق سراحها من قبل السلطات، بعد ورود اسمها ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضية مشاهير الكويت"، والتي تشمل اتهامات متعلقة بتعاطي مواد محظورة.

وأكدت مرام، في بيان عبر "سناب شات"، أن الإفراج جاء نتيجة جهود قانونية قادتها محاميتها بشرى الشمري، التي ظهرت معها في مقطع مصوّر، مشددة على أن القرار القضائي استند إلى إجراءات دقيقة ودعم مستمر.


وأضافت البلوشي أنها تشعر بالظلم، ونفت جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة براءتها الكاملة، ومعلنة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من شهّر بها أو روج لمعلومات مغلوطة.


واختتمت بيانها بالتأكيد على تمسكها بحقها في الدفاع عن سمعتها، قائلة إن كل من يحاول الإساءة إليها "لن يفلت من المحاسبة القانونية"

 

 

ارم نيوز 

 
 
