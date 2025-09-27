بعد الإفراج عنها.. أول تعليق من مرام البلوشي (فيديو)

وأكدت مرام، في بيان عبر "سناب شات"، أن الإفراج جاء نتيجة جهود قانونية قادتها محاميتها بشرى الشمري، التي ظهرت معها في مقطع مصوّر، مشددة على أن القرار القضائي استند إلى إجراءات دقيقة ودعم مستمر.
وأضافت البلوشي أنها تشعر بالظلم، ونفت جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة براءتها الكاملة، ومعلنة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من شهّر بها أو روج لمعلومات مغلوطة.
واختتمت بيانها بالتأكيد على تمسكها بحقها في الدفاع عن سمعتها، قائلة إن كل من يحاول الإساءة إليها "لن يفلت من المحاسبة القانونية"
