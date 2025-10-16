"الجونة السينمائي" يحتفي باليوبيل الذهبي للفنانة يسرا

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي أنها ستُقيم احتفالية خاصة لتكريم الفنانة المصرية يسرا بمناسبة مرور خمسين عامًا على انطلاقتها الفنية، ضمن فعاليات الدورة الثامنة التي تبدأ غدًا الخميس 16 أكتوبر.

وفي بيان رسمي، أفادت الإدارة بأنها ستنظم معرضًا خاصًا يوم الجمعة 17 أكتوبر، يستعرض أبرز المحطات في مسيرة يسرا الفنية، ويضم ملصقات أفلام، صور نادرة، لقطات من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي شكّلت بصمة في تاريخ الفن العربي.



ومن المنتظر أن يحضُر المعرض عدد من نجوم الفن والإعلام مثل إلهام شاهين، هالة صدقي، محمود حميدة، وغيرهم من المقربين إلى يسرا.