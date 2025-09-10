تطوّر مُفاجئ في قضية ابن الفنان محمد رمضان

المرحلة النهائية في القضية
أكد المحامي عبد الله محمد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن أمام الدفاع خيارًا وحيدًا الآن، وهو تقديم معارضة استئنافية، ما يعني إعادة المحاكمة في جلسة جديدة يُلزم فيها حضور نجل رمضان شخصيًا. وفي حال تغيبه عن الجلسة، يصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.
رمضان يعلّق بشكل غير مباشر
في أول رد فعل غير مباشر، تجاهل محمد رمضان الحكم، ونشر عبر حسابه على "إنستغرام" رسالة امتنان لجمهوره، قال فيها:
"لو في كلمة أكبر من حبايبي كنت كتبتها... كل مطب عديته بدعمكم ووقفتكم في ضهري... استعدوا علشان نعرّف العالم بقوتنا".
جلسة تغيّب عنها الطفل
وكان نجل رمضان، الطفل علي، قد تغيب عن جلسة المحكمة الأخيرة التي انعقدت يوم الثلاثاء، ما دفع الهيئة القضائية لتأييد الحكم الغيابي السابق بإيداعه دار رعاية، رغم إقرار أسرة الطفل المعتدى عليه بالتصالح خلال الجلسة الماضية، والتي حضرها محمد رمضان مع نجله.
