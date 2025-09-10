زفاف داليدا خليل حديث السوشال ميديا بعد تعثّرها مرتين بالفستان - فيديو

الوكيل الإخباري- دخلت الممثلة اللبنانية داليدا خليل القفص الذهبي مساء أمس (الثلاثاء) ، حيث احتفلت بزفافها على الشاب نيكولا زعتر، وسط أجواء عائلية دافئة، وبحضور عدد من النجوم والأصدقاء، أبرزهم: ورد الخال، رانيا عيسى، جويل داغر، والمنتج مروان حداد.

👰‍♀️ إطلالات أنيقة ومواقف طريفة

تألقت داليدا بفستان زفاف أبيض كلاسيكي من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح، ثم غيّرت إطلالتها لاحقًا في السهرة إلى فستان لامع ضيّق بدت فيه أكثر ارتياحًا، وشاركت الحضور الرقص حتى ساعات الفجر.



وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع من حفل الزفاف، من بينها فيديو يوثّق لحظة دخول داليدا إلى السهرة وتعثرها مرتين بطريقة طريفة، بالإضافة إلى الرقصة الأولى التي جمعتها بزوجها.



🎤 داليدا تغني لعريسها... وترقص مع لورا خليل

قدّمت داليدا مفاجأة رومانسية لعريسها من خلال أداء غنائي مميز خلال الحفل، في مشهد تفاعل معه الحاضرون، لا سيما أنها تُشارك مؤخرًا في عروض استعراضية تجمع بين الغناء والرقص في دبي.

كما شاركتها الرقص أيضًا عمتها الفنانة لورا خليل، في لحظات مؤثرة أضفت طابعًا عائليًا وحميمًا على السهرة.

