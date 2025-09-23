نانسي عجرم تبدأ تصوير أغاني جديدة وتستعد لحفل ملكة جمال لبنان

كانت نانسي قد قضت أسبوعين في رحلة استجمام مع عائلتها في أوروبا، وتستعد الآن لإحياء حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025 المقرر في بداية أكتوبر المقبل. وستقدم خلال الحفل ثلاث لوحات جديدة، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها أغانيها الجديدة مباشرة على التلفزيون قبل تتويج الملكة.
