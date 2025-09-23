الثلاثاء 2025-09-23 11:59 ص
 

نانسي عجرم تبدأ تصوير أغاني جديدة وتستعد لحفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم
 
الثلاثاء، 23-09-2025 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   قررت الفنانة نانسي عجرم تصوير أغنيتين من ألبومها الأخير "نانسي 11"، حيث أشارت معلومات إلى أنها صورت أغنية تنتظر الوقت المناسب لإصدارها، خاصة أن ألبومها الأخير لم يحظَ بالانتشار المتوقع بسبب كثافة الإصدارات الصيفية.

كانت نانسي قد قضت أسبوعين في رحلة استجمام مع عائلتها في أوروبا، وتستعد الآن لإحياء حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025 المقرر في بداية أكتوبر المقبل. وستقدم خلال الحفل ثلاث لوحات جديدة، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها أغانيها الجديدة مباشرة على التلفزيون قبل تتويج الملكة.

 

