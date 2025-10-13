وائل كفوري يلجأ للقضاء بعد تسريب تسجيل صوتي ومفاجأة حول هوية المسرِّب

الوكيل الإخباري- اتخذ الفنان وائل كفوري خطوات قانونية ضد الجهات التي نشرت تسجيلًا صوتيًا يزعم وقوع شجار بينه وبين زوجته شانا عبود، معتبرًا الأمر تعدّيًا على خصوصيته.

وأكد مقربون من كفوري أنه كلّف محاميه بملاحقة كل من ساهم في تسريب أو ترويج المقطع.



من جهته، قال الإعلامي إيلي باسيل إن طليقته أنجيلا بشارة هي من سرّبت التسجيل بعد أن أبلغتها ابنتهما ميشيل بما حدث، وهو ما نفته بشارة تمامًا، مؤكدة أنها ستقاضي من يروّجون هذه الاتهامات التي وصفتها بـ"الافتراءات".