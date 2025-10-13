وائل كفوري يلجأ للقضاء بعد تسريب تسجيل صوتي ومفاجأة حول هوية المسرِّب

وأكد مقربون من كفوري أنه كلّف محاميه بملاحقة كل من ساهم في تسريب أو ترويج المقطع.
من جهته، قال الإعلامي إيلي باسيل إن طليقته أنجيلا بشارة هي من سرّبت التسجيل بعد أن أبلغتها ابنتهما ميشيل بما حدث، وهو ما نفته بشارة تمامًا، مؤكدة أنها ستقاضي من يروّجون هذه الاتهامات التي وصفتها بـ"الافتراءات".
-
أخبار متعلقة
-
ابنة هيفاء وهبي ترد على شائعة ارتباطها بأحمد أبو هشيمة
-
الكشف عن اسم مسلسل ماغي بوغصن في موسم دراما رمضان 2026
-
رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو
-
فنان تركي يسقط ميتاً أثناء غنائه في إحدى الحفلات – فيديو يوثق اللحظة
-
أحمد أبو هشيمة يحسم الجدل حول ارتباطه بابنة هيفاء وهبي
-
تصرفات أبناء النجوم تثير جدلاً ومواقف حرجة لآبائهم
-
غياب تكريم حسن يوسف يغضب نجله.. ما علاقة تامر حسني؟
-
نجلاء بدر تكشف عن تشوه في وجهها وخضوعها لجراحة تجميلية