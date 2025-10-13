الإثنين 2025-10-13 10:55 ص
 

رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو

سيف نبيل
 
الإثنين، 13-10-2025 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة اشتعال النيران أمام الفنان العراقي سيف نبيل أثناء إحيائه حفله الأخير في بيروت. وكان الحريق ناتجاً عن مفرقعات نارية اشتعلت فجأة على المسرح، مما تسبب في حالة من الذعر بين الحضور.

ونجح نبيل في الابتعاد بسرعة والنجاة بأعجوبة دون أن يصاب بأذى، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه الذين عبروا عن خوفهم وفرحتهم لسلامته.

 

 

فن ومشاهير رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو

