رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو

ونجح نبيل في الابتعاد بسرعة والنجاة بأعجوبة دون أن يصاب بأذى، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه الذين عبروا عن خوفهم وفرحتهم لسلامته.
-
أخبار متعلقة
-
فنان تركي يسقط ميتاً أثناء غنائه في إحدى الحفلات – فيديو يوثق اللحظة
-
أحمد أبو هشيمة يحسم الجدل حول ارتباطه بابنة هيفاء وهبي
-
تصرفات أبناء النجوم تثير جدلاً ومواقف حرجة لآبائهم
-
غياب تكريم حسن يوسف يغضب نجله.. ما علاقة تامر حسني؟
-
نجلاء بدر تكشف عن تشوه في وجهها وخضوعها لجراحة تجميلية
-
في ذكرى ميلاده.. لماذا ما زال عمرو دياب في الصدارة بعد أكثر من 30 عاماً؟
-
وفاة مخرج مصري مشهور
-
مشاجرة حادّة في تسجيل مسرّب منسوب لوائل كفوري وشانا عبود - فيديو