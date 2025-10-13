رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة اشتعال النيران أمام الفنان العراقي سيف نبيل أثناء إحيائه حفله الأخير في بيروت. وكان الحريق ناتجاً عن مفرقعات نارية اشتعلت فجأة على المسرح، مما تسبب في حالة من الذعر بين الحضور.

ونجح نبيل في الابتعاد بسرعة والنجاة بأعجوبة دون أن يصاب بأذى، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه الذين عبروا عن خوفهم وفرحتهم لسلامته.

View this post on Instagram A post shared by Arab Trendz 🎥 || عرب ترند (@arab_trendz_)