شيرين تعلن عن مفاجأة للمصريين

الوكيل الإخباري- كشف الشاعر الغنائي المصري تامر حسين عن طرح أغنية وطنية جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "غالية علينا يا بلادنا"، وذلك بعد فترة غياب وأزمتها الأخيرة.



وأضاف حسين أن شيرين تجهّز لألبوم غنائي جديد، وقد لحّن عددًا من أغانيه، كما كشف أنه شارك في تلحين أعمال لفنانين آخرين سيُعلن عنها قريبًا بعد الانتهاء منها.



من جانبها، أكدت شيرين عبد الوهاب على صفحتها في إنستغرام أنها تحضّر لمفاجأة قريبة، قائلة:

"جمهوري الغالي، ألف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان. انتظروا.. أحلى مفاجأة من أحلى شيرين وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا."



وطمأن تامر حسين جمهور شيرين على حالتها الصحية عبر حسابه على منصة "إكس"، مؤكدًا:

"لسه مطمّن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزي الفل الحمد لله، وبتسلّم عليكم."

اضافة اعلان