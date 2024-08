عائلة فنان راحل تقاضي ترامب.. والسبب أغنية

الوكيل الإخباري- أعلنت عائلة الراحل إسحاق هايز أنها ستقاضي دونالد ترامب بعد عدة محاولات لمنع الرئيس السابق من تشغيل إحدى أغانيه في التجمعات الانتخابية.

يتهم ترامب بانتهاك حقوق الطبع والنشر 134 مرة بسبب "الاستخدام غير المصرح به للأغنية في التجمعات الانتخابية من عام 2022 إلى عام 2024".



وزعمت أسرة هايز أنها طلبت 3 ملايين دولار من حملة ترامب، ونشرت إخلاء مسؤولية مفاده أن عائلة هايز وتركته "لم تصرح أو تؤيد أو تسمح باستخدام ممتلكات شركة إسحاق هايز إنتربرايزز في أي وقت، الآن أو إلى الأبد في جميع أنحاء الكون".



وكانت مؤسسة هايز قد حددت موعداً للرد في الـ16 من أغسطس (آب)، وقالت إن الموعد "انقضى"، لذا رفعت دعواها في المنطقة الشمالية من جورجيا، وذكرت الدعوى اسم ترامب وحملته واللجنة الوطنية الجمهورية.



أسرة هايز هي الأحدث في قائمة تضم أكثر من 12 موسيقياً ومجموعات موسيقية تنأى بألبوماتها الشعبية عن الحملات الرئاسية لترامب. ففي وقت سابق، احتجّت النجمة الكندية سيلين ديون على استخدام حملة مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب أغنيتها الشهيرة عالمياً "My Heart Will Go On" من فيلم "تايتانيك".