فرقة "أوف ستيج" الاستعراضية تسطر ليلة تراثية فلسطينية في أمسية جرشية

الوكيل الاخباري - ليلة وطنية تراثية عاشها جمهور جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38 في أمسية فنية أحيتها فرقة أوف ستيج الاستعراضية القادمة من فلسطين، بحضور رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي و التي جاءت من رام الله إلى جرش لتقدم الابداع والأصالة بعروض استثنائية.



وتعد هذه المشاركة الدولية الاولى لفرقة أوف ستيج الفلسطينية والتي يسعون بها لايصال مشاعرهم كفلسطينين عما يجول في خاطرهم من مشاعر في خضم الوضع الراهن الصعب الذي تمر به فلسطين.