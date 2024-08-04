فرقة "أوف ستيج" الاستعراضية تسطر ليلة تراثية فلسطينية في أمسية جرشية

وتعد هذه المشاركة الدولية الاولى لفرقة أوف ستيج الفلسطينية والتي يسعون بها لايصال مشاعرهم كفلسطينين عما يجول في خاطرهم من مشاعر في خضم الوضع الراهن الصعب الذي تمر به فلسطين.
وقد قدمت اوف ستيج لوحات فلسطينية تراثية تزينت بالأزياء الفلسطينية والرقص الشعبي الفلسطيني على أنغام نخبة من أجمل الأغاني الفلسطينية ومنها :"غاب مجدك" للفنانة اللبنانية جوليا بطرس و اغنية "عهد الله ما نرحل" و اغنية "جينالك يا فلسطين" للفنان الفلسطيني محمد عساف.
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