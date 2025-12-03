تامر عاشور ينفي التعاون مع شيرين مُجدداً ويكشف موعد ألبومه المرتقب

الوكيل الإخباري- نفى الفنان المصري تامر عاشور الأنباء المتداولة حول تعاون فني جديد يجمعه بالمطربة شيرين عبدالوهاب، مؤكداً أنه لا توجد أي أعمال مشتركة مقررة في الفترة الحالية. وأوضح أن أحدث ألبوماته الغنائية سيُطرح مباشرة بعد عيد الفطر المقبل.

يُذكر أن عاشور سبق وتعاون مع شيرين في أغنية "عودتني الدنيا" من ألبومها "بتمنى أنساك".



وخلال تصريحاته في حفل الشارقة يوم 1 ديسمبر، وجه عاشور رسالة تهنئة للشعب الإماراتي بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، معبراً عن حبه للبلاد وأمله في تقديم أعمال جديدة للجمهور هناك.



ويستعد عاشور لإحياء حفل جماهيري مع مواطنته آمال ماهر يوم 5 ديسمبر ضمن مهرجان الفسطاط الشتوي، بعد أن أحيا حفلاً سابقاً في الكويت مع الفنان اللبناني آدم ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي، كما تم تكريمه الشهر الماضي في حفل جوائز الموريكس إلى جانب نجوم عرب آخرين.

