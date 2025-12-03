تامر عاشور ينفي التعاون مع شيرين مُجدداً ويكشف موعد ألبومه المرتقب

يُذكر أن عاشور سبق وتعاون مع شيرين في أغنية "عودتني الدنيا" من ألبومها "بتمنى أنساك".
وخلال تصريحاته في حفل الشارقة يوم 1 ديسمبر، وجه عاشور رسالة تهنئة للشعب الإماراتي بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، معبراً عن حبه للبلاد وأمله في تقديم أعمال جديدة للجمهور هناك.
ويستعد عاشور لإحياء حفل جماهيري مع مواطنته آمال ماهر يوم 5 ديسمبر ضمن مهرجان الفسطاط الشتوي، بعد أن أحيا حفلاً سابقاً في الكويت مع الفنان اللبناني آدم ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي، كما تم تكريمه الشهر الماضي في حفل جوائز الموريكس إلى جانب نجوم عرب آخرين.
