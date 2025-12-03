الأربعاء 2025-12-03 02:29 م

تامر عاشور ينفي التعاون مع شيرين مُجدداً ويكشف موعد ألبومه المرتقب

رل
تامر عاشور
الأربعاء، 03-12-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   نفى الفنان المصري تامر عاشور الأنباء المتداولة حول تعاون فني جديد يجمعه بالمطربة شيرين عبدالوهاب، مؤكداً أنه لا توجد أي أعمال مشتركة مقررة في الفترة الحالية. وأوضح أن أحدث ألبوماته الغنائية سيُطرح مباشرة بعد عيد الفطر المقبل.

اضافة اعلان


يُذكر أن عاشور سبق وتعاون مع شيرين في أغنية "عودتني الدنيا" من ألبومها "بتمنى أنساك".


وخلال تصريحاته في حفل الشارقة يوم 1 ديسمبر، وجه عاشور رسالة تهنئة للشعب الإماراتي بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، معبراً عن حبه للبلاد وأمله في تقديم أعمال جديدة للجمهور هناك.


ويستعد عاشور لإحياء حفل جماهيري مع مواطنته آمال ماهر يوم 5 ديسمبر ضمن مهرجان الفسطاط الشتوي، بعد أن أحيا حفلاً سابقاً في الكويت مع الفنان اللبناني آدم ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي، كما تم تكريمه الشهر الماضي في حفل جوائز الموريكس إلى جانب نجوم عرب آخرين.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: انتهاء العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) نهاية الشهر الحالي

كرم مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، اليوم الأربعاء، نخبة من أقدم المتقاعدات العسكريات من القوات المسلحة الأردني

أخبار محلية تكريم متقاعدات عسكريات تقديرا لمسيرتهن الوطنية

مبنى وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل الاردن .. الحبس 3 اشهر وغرامة 100 دينار للمعلم الذي يضبط مدخناً داخل المدرسة

زين تدخل في شراكة مع المنتدى الدولي لأعمال الإعاقة كأول شركة اتصالات في المنطقة

أخبار الشركات زين تدخل في شراكة مع المنتدى الدولي لأعمال الإعاقة كأول شركة اتصالات في المنطقة

ل

فيديو منوع مقطع يوضّح تأثير الألوان على البشرة!

تعقد الأربعاء في البحرين القمة الخليجية الـ 46، برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة المنامة. ويتضمن جدول أعمال القمة بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي، وتطوير السياسات الاقتصادية والت

عربي ودولي قمة خليجية في المنامة لبحث العمل الخليجي المشترك

ع

أخبار محلية وزير العدل: الرقابة الإلكترونية بحق المحكوم عليه في معدل التنفيذ الشرعي فرصة له من أجل الكسب وسداد ديونه



 
 





الأكثر مشاهدة