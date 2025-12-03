أحمد فهمي يروي تفاصيل "صادمة" حول طلاقه من هنا الزاهد

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري أحمد فهمي لأول مرة عن أسباب طلاقه من هنا الزاهد، موضحاً أنه ترك منزل الزوجية لمدة 8 أشهر قبل الانفصال النهائي بسبب تصاعد الخلافات بينهما.

وأوضح فهمي خلال استضافته في برنامج "Mirror" على يوتيوب أن هنا كانت مركزة على فيلمها الجديد ولم ترغب في العودة إلى منزل والدتها، مشيراً إلى أنه تنقل بين منزل والدته وفندق لإراحة زوجته السابقة، قبل أن يتفقا على الانفصال.



وأشار فهمي إلى أن هذا الموقف كان جديداً عليه رغم زواجه سابقاً مرتين من منة حسين فهمي وشهد رمزي، مؤكداً أن علاقته السابقة معهما قائمة على الاحترام المتبادل. وأضاف أنه كان يبتعد عن هنا أحياناً خلال الخلافات، مستمعاً لنصائح الأصدقاء للتفكير بهدوء قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.