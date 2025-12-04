السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي

وكان محامي بوسي قد تقدم ببلاغ رسمي بعد اكتشاف صدور حكم غيابي بحبسها في قضية شيك بقيمة 6 ملايين جنيه، رغم عدم وجود أي تعاملات بينها وبين مقدم البلاغ المزوّر، ما كشف مخطط التزوير وأدى إلى ضبط المتهمين وإدانتهم.
-
