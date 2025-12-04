السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي

الوكيل الإخباري- قضت محكمة القاهرة الجديدة بالسجن 3 سنوات على عدد من المتهمين بعد إدانتهم بتزوير شيك بنكي منسوب للفنانة بوسي، واستخدامه في بلاغ كاذب بهدف الإيقاع بها.

وكان محامي بوسي قد تقدم ببلاغ رسمي بعد اكتشاف صدور حكم غيابي بحبسها في قضية شيك بقيمة 6 ملايين جنيه، رغم عدم وجود أي تعاملات بينها وبين مقدم البلاغ المزوّر، ما كشف مخطط التزوير وأدى إلى ضبط المتهمين وإدانتهم.