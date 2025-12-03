أنغام تطلب من جمهورها الدعاء لتامر حسني

وقالت أنغام: "تامر زميلي وأخي وصديقي، ولم يغب يوماً عن السؤال عن صحتي أثناء أزمتي الصحية"، مؤكدة على عمق العلاقة الإنسانية والفنية بينهما، واختتمت حديثها بالدعاء له بالشفاء: "وبإذن الله سينهض ويصبح في أحسن حال".
كما عادت أنغام للحديث عن لقب "صوت مصر"، مؤكدة أنه لا يقتصر على فنان واحد، بل يمثل أي موهوب يرفع اسم بلده عالياً.
واستهلت أنغام الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات بأغنية "بلدي التاريخ"، قبل أن تقدم باقة من أشهر أعمالها مثل "حالة خاصة" و"وبقالك قلب" و"أساميك الكتيرة".
من جهته، طمأن تامر حسني جمهوره عبر "إنستغرام" بأنه يتعافى بشكل جيد بعد العملية، مشيراً إلى متابعة حالته بين ألمانيا ومصر وأن العملية كانت دقيقة مع دعاء جمهوره ورعاية الفريق الطبي.
-
أخبار متعلقة
-
تامر عاشور ينفي التعاون مع شيرين مُجدداً ويكشف موعد ألبومه المرتقب
-
أحمد فهمي يروي تفاصيل "صادمة" حول طلاقه من هنا الزاهد
-
أبرز حفلات نهاية عام 2025 في الوطن العربي
-
"ذباب إلكتروني".. ميادة الحناوي تكشف الحقيقة الكاملة وراء المقطع الصوتي المُشوّه
-
ريهام عبد الغفور تُثير الجدل بمنشور غامض
-
مي عز الدين تتصدر الترند.. نشاط غير معتاد على إنستغرام يثير جدل - صورة
-
سعد لمجرد يُصدر بياناً بشأن تأجيل محاكمته في فرنسا - صورة
-
حياة الفهد تتعرّض لوعكة صحية جديدة وتشعل قلق الجمهور