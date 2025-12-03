أنغام تطلب من جمهورها الدعاء لتامر حسني

الوكيل الإخباري- قدّمت الفنانة أنغام رسالة دعم قوية لتامر حسني خلال حفلها ضمن مهرجان "ليالي مصر" أمام الأهرامات، داعية الجمهور للدعاء له بعد خضوعه مؤخراً لعملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا.

وقالت أنغام: "تامر زميلي وأخي وصديقي، ولم يغب يوماً عن السؤال عن صحتي أثناء أزمتي الصحية"، مؤكدة على عمق العلاقة الإنسانية والفنية بينهما، واختتمت حديثها بالدعاء له بالشفاء: "وبإذن الله سينهض ويصبح في أحسن حال".



كما عادت أنغام للحديث عن لقب "صوت مصر"، مؤكدة أنه لا يقتصر على فنان واحد، بل يمثل أي موهوب يرفع اسم بلده عالياً.



واستهلت أنغام الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات بأغنية "بلدي التاريخ"، قبل أن تقدم باقة من أشهر أعمالها مثل "حالة خاصة" و"وبقالك قلب" و"أساميك الكتيرة".



من جهته، طمأن تامر حسني جمهوره عبر "إنستغرام" بأنه يتعافى بشكل جيد بعد العملية، مشيراً إلى متابعة حالته بين ألمانيا ومصر وأن العملية كانت دقيقة مع دعاء جمهوره ورعاية الفريق الطبي.