ما حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد؟

الوكيل الإخباري- سادت حالة من القلق بين محبي الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد انتشار شائعة وفاتها على نطاق واسع، قبل أن تنفي صفحتها الرسمية عبر إنستغرام هذه الادعاءات، مطمئنة الجمهور بالدعاء لها ومؤكدة أنها ما زالت تتلقى العلاج.

وتفاعل عدد من النجوم مع البيان، بينهم فؤاد علي وهنادي الكندري وهيا عبد السلام، داعين للفهد بالشفاء العاجل. كما عبّرت الفنانة إلهام علي عن محبتها لها، واصفة إياها بـ"الأم الثانية"، فيما شاركت هبة الدري دعاءً لشفائها.



من جهته، أكد مدير أعمال الفهد، يوسف الغيث، أنها دخلت العناية الطبية في لندن بعد وعكة صحية حادة نتجت عن التهابات شديدة، مشيرًا إلى أن حالتها استقرت بفضل الرعاية الطبية.