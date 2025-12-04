ما حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد؟

وتفاعل عدد من النجوم مع البيان، بينهم فؤاد علي وهنادي الكندري وهيا عبد السلام، داعين للفهد بالشفاء العاجل. كما عبّرت الفنانة إلهام علي عن محبتها لها، واصفة إياها بـ"الأم الثانية"، فيما شاركت هبة الدري دعاءً لشفائها.
من جهته، أكد مدير أعمال الفهد، يوسف الغيث، أنها دخلت العناية الطبية في لندن بعد وعكة صحية حادة نتجت عن التهابات شديدة، مشيرًا إلى أن حالتها استقرت بفضل الرعاية الطبية.
