لطيفة تحيي ذكرى الأربعين لرحيل زياد الرحباني بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة التونسية لطيفة ذكرى مرور أربعين يوماً على رحيل الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، الذي توفي في 26 يوليو الماضي عن عمر 69 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض تليف الكبد.

ونشرت لطيفة عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو ضمّ صوراً ولقطات نادرة جمعتها بالراحل، وعلّقت بكلمات مؤثرة:

"الدنيا والفن معك شيء، وبعد ما غبت صارا شيئًا آخر... غيابك خسارة كبيرة لنا كبشر وكفنانين وكوطن، الله يرحمك، وستبقى حياً في وجداننا."



وأضافت أنها لا تزال تتذكر آخر رسالة طمأنها فيها زياد عن حالته الصحية قبل وفاته.





