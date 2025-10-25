بعد أكثر من شهر على اختطافه… عائلة أحد نجوم "باب الحارة" تناشد السلطات للتدخل

الوكيل الإخباري- أصدرت شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني، بدعم من فنانين وإعلاميين، بيانًا ناشدت فيه الرئيس السوري أحمد الشرع التدخل للكشف عن مصير محمد قبنض، رئيس مجلس إدارة الشركة ومنتج مسلسل باب الحارة، الذي اختطف منذ أكثر من شهر أمام مقر شركته في ريف دمشق.

وأكد البيان استنكار الأسرة للفعل الإجرامي، ووجّه مناشدة لإعادة قبنض سالمًا ومحاسبة الجناة، مشددًا على الثقة في الأجهزة الأمنية السورية ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار.



وكان نجل قبنض قد أعلن أن والده اختطف في 17 أيلول الماضي، ما أثار قلقًا واسعًا في الوسط الفني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.