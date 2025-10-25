السبت 2025-10-25 12:18 م
 

بعد أكثر من شهر على اختطافه… عائلة أحد نجوم "باب الحارة" تناشد السلطات للتدخل

بلل
تعبيرية
 
السبت، 25-10-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني، بدعم من فنانين وإعلاميين، بيانًا ناشدت فيه الرئيس السوري أحمد الشرع التدخل للكشف عن مصير محمد قبنض، رئيس مجلس إدارة الشركة ومنتج مسلسل باب الحارة، الذي اختطف منذ أكثر من شهر أمام مقر شركته في ريف دمشق.

اضافة اعلان


وأكد البيان استنكار الأسرة للفعل الإجرامي، ووجّه مناشدة لإعادة قبنض سالمًا ومحاسبة الجناة، مشددًا على الثقة في الأجهزة الأمنية السورية ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار.


وكان نجل قبنض قد أعلن أن والده اختطف في 17 أيلول الماضي، ما أثار قلقًا واسعًا في الوسط الفني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

 

 لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

5

طب وصحة الدوخة الصباحية.. عرض شائع قد يكشف مشكلة في ضغط الدم

2

طب وصحة نصائح أساسية لتجنب نزلات البرد وكوفيد هذا الشتاء

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية يواصل تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة منه

عنم

طب وصحة التفاح أم الموز… أيهما الأنسب للتحكم بالوزن؟

نم

طب وصحة ما علاقة شاي "الماتشا" بفقر الدم؟

ننن

فن ومشاهير موسم اسثتثنائي من "ذا فويس".. هذا موعد انطلاقه ونجوم لجنة التحكيم

ننن

فن ومشاهير عمرو يوسف وكندة علوش ينتظران أول فيلم لهما بعد الزواج

5

فن ومشاهير الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في مصر



 
 





الأكثر مشاهدة