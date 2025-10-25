بعد أكثر من شهر على اختطافه… عائلة أحد نجوم "باب الحارة" تناشد السلطات للتدخل

وأكد البيان استنكار الأسرة للفعل الإجرامي، ووجّه مناشدة لإعادة قبنض سالمًا ومحاسبة الجناة، مشددًا على الثقة في الأجهزة الأمنية السورية ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وكان نجل قبنض قد أعلن أن والده اختطف في 17 أيلول الماضي، ما أثار قلقًا واسعًا في الوسط الفني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
