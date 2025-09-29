نجا بأعجوبة.. احتراق سيارة إعلامي مصري (صورة)

ووفقًا لمصادر أمنية، كان شوبير داخل السيارة وقت الحادث، وتمكّن من الخروج دون أن يُصاب بأذى.
وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.
-
