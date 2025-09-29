الإثنين 2025-09-29 12:48 م
 

نجا بأعجوبة.. احتراق سيارة إعلامي مصري (صورة)

6غ
تعبيرية
 
الإثنين، 29-09-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-   اندلع حريق مفاجئ في سيارة الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير أثناء سيره على طريق صلاح سالم في القاهرة، نتيجة اشتعال بمحرك السيارة.

اضافة اعلان


ووفقًا لمصادر أمنية، كان شوبير داخل السيارة وقت الحادث، وتمكّن من الخروج دون أن يُصاب بأذى.


وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.

 

Image1_9202529105926522386175.jpg

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اربد

أخبار محلية مركز إكساب للتنمية المستدامة في اربد يستضيف أعضاء برنامج "أبطال المناخ"

غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

عربي ودولي مسيّرة إسرائيلية تنفذ غارة على بلدة عيترون جنوبي لبنان

رب

تكنولوجيا هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"

ب ررب

تكنولوجيا جوجل تطلق نسخة جديدة من تطبيق "Home" لمستخدمي آيفون

بث

طب وصحة جرثومة المعدة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء العلاج

تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

أخبار محلية تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

غا

طب وصحة حساسية الصدر عند الأطفال- نصائح للوقاية

الوكيل الإخباري- أعلن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة في المنطقة الأثرية بمدينة البتــراء، لتكون إضافة نوعية إلى شبكة الرصد الزلز

أخبار محلية إنشاء محطة رصد زلزالي حديثة في البتــراء



 
 





الأكثر مشاهدة