نجا بأعجوبة.. احتراق سيارة إعلامي مصري (صورة)

الوكيل الإخباري- اندلع حريق مفاجئ في سيارة الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير أثناء سيره على طريق صلاح سالم في القاهرة، نتيجة اشتعال بمحرك السيارة.

اضافة اعلان



ووفقًا لمصادر أمنية، كان شوبير داخل السيارة وقت الحادث، وتمكّن من الخروج دون أن يُصاب بأذى.



وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.



