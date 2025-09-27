وفاة فنانة تركية مشهورة بعد سقوطها من شرفة منزلها - صورة

وفي أول تصريح له، نفى نجلها طوغبرك ياغيز شائعات الانتحار المتداولة، قائلاً:
"أشارككم هذا الخبر المؤسف. فقدنا والدتي، الفنانة القديرة غُللو، إثر حادث مأساوي الليلة الماضية، وما يُشاع على مواقع التواصل بشأن انتحارها عارٍ تماماً عن الصحة. سأوافيكم بتفاصيل الجنازة لاحقاً."
وتُعد غُللو من أبرز الأسماء في الساحة الفنية التركية، واشتهرت بصوتها القوي وأغانيها التي لامست قلوب الجمهور على مدى عقود.
