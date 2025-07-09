الأربعاء 2025-07-09 10:21 م
 

"الشقق السكنية".. بين معاناة الأردني بامتلاكها ومخاوف من تدني جودتها

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
 
الأربعاء، 09-07-2025 10:00 م
الوكيل الإخباري-   "الشقق السكنية".. بين معاناة الأردني بامتلاكها ومخاوف من تدني جودتهااضافة اعلان
 
 
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