طريق العقبة عبر البحر الميت خطر يهدد السائقين ليلاً بسبب غياب العواكس وعناصر السلامة#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/UknuyvMY27— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 28, 2025
