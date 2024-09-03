طلبة من الأردنية: نتطلع لتبني نظام الاتصالات الآمن والذكي للمركبات في معرض سوفكس

09:39 ص

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الوكيل الإخباري- مشاريع طلابية مشاركة في معرض سوفكس، يتحدثان عنها الطالبان وسام محاسنة وعبد الحميد الدرادكة، وأيضاً معنا عبر الهاتف المشرفة على المشروع الطلابي في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات من الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتورة إيمان المومني اضافة اعلان









