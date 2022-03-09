أمريكا .. رواد صالة سينما يتفاجؤون بخفاش فوقهم أثناء عرض فيلم "ذا باتمان"

الوكيل الاخباري - فوجئ رواد صالة سينما بأمريكا بتحليق خفاش فوق رؤوسهم أثناء عرض فيلم "ذا باتمان"، أحدث النسخ السينمائية عن "الرجل ‏الوطواط"، والذي بدأ عرضه قبل أسبوع.‏

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وتم إطلاق الخفاش كمزحة داخل دور عرض "سينيبوليس" في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفقا لتقرير صادر عن شبكة "سي بي سي" الأمريكية.



ونشر بعض رواد صالة السينما عبر حساباتهم على موقع "تويتر" فيديو للخفاش وهو يحلق في دور العرض، يوم الجمعة الماضي، وقيام مشغلي الفيلم بوقف عرضه مؤقتا لإخراجه من جانب فريق مراقبة الحيوانات المحلي.



وأكد المتحدثة باسم سينما "سينيبوليس"، أنيليس هوليواك، أنه تم الاتصال على الفور بمراقبة الحيوانات المحلية، وكانوا يشرفون على الموقف لضمان سلامة الضيوف والحيوان.



وتابعت أنه يتم حاليا فحص جميع الحقائب عند دخول الجمهور لإضافة المزيد من الأمان وضمان عدم حدوث مثل هذه المزحة مرة أخرى.



كما أشارت المتحدثة إلى أن غالبية أعضاء الجمهور اختاروا البقاء وإنهاء مشاهدة فيلم "ذا باتمان" مع وجود الخفاش في الغرفة، على الرغم من أنه عرض عليهم استرداد قيمة مبالغ تذاكرهم بالكامل.

المصدر : سبوتنك

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