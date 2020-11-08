العثور على ثعبان عملاق تحت غطاء محرك سيارة في امريكا

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة عثور أصحاب سيارة في مدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الأمريكية على ثعبان عملاق تحت غطاء محرك سيارتهم.

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ما استدعى أصحاب السيارة إلى طلب المساعدة من موظفي الخدمة الخاصة بالحيوانات البرية.

المصدر : لبنان اليوم

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