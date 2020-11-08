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الأحد، 08-11-2020 11:02 ص

العثور على ثعبان عملاق تحت غطاء محرك سيارة في امريكا



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة عثور أصحاب سيارة في مدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الأمريكية على ثعبان عملاق تحت غطاء محرك سيارتهم.

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ما استدعى أصحاب السيارة إلى طلب المساعدة من موظفي الخدمة الخاصة بالحيوانات البرية.

 

 

 

 

المصدر : لبنان اليوم

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