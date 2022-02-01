بعد 6 سنوات من اللقب.. شاهد كيف أصبح شكل أقوى صبي في العالم

الوكيل الاخباري - عندما بدأ Jake Schellenschlager رياضة كمال الأجسام في سن 12 عاما، كان لديه هدف واضح جدا لمستقبله وهو أن يصبح بطلا عالميا.

اضافة اعلان



وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن الصبي في سن الـ12 أبلغ والده أنه يريد أن يصبح "أقوى طفل في العالم"، وببلوغه سن 14 عاما كان قادرا على رفع 300 رطل وهو نفس وزن الفيل العادي.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الصبي أصبح الآن في الـ22 من عمره، ولديه العديد من السجلات التي يجب الرجوع إليها، حيث عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما فقط، حطم الرقم القياسي للعمر والوزن للقرفصاء في بطولة Powerlifting Bench Press بولاية بنسلفانيا.



وبعد ست سنوات من تحقيقه اللقب تغيرت ملامح الشاب لكنه لا يزال يحتفظ بعضلاته.



وظهر الشاب اليافع عبر صور نشرها على صفحته على "إنستغرام" وهو يستعرض عضلاته الضخمة والتي ظل يحافظ عليها منذ أن نال لقب أقوى صبي في العالم.



وأوضحت الصحيفة أن جيك شيلينشلاجر تلقى تحذيرات من قبل خبراء طبيين بشأن الضرر الذي يمكن أن يلحقه بجسده في مثل هذه السن المبكرة، لكن ذلك لم يوقفه ولا يزال يتمرن بشكل يومي في صالة الألعاب الرياضية.





المصدر : روسيا اليوم