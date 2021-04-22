حيوانات تقتحم قطار ركاب في الصين

الوكيل الاخباري - تعد القطارات من وسائل النقل السريعة التي توفر للركاب ميزة قطع مسافات طويلة في زمن قياسي وتوفر لهم قدرا أكبر من الراحة مقارنة بالحافلات.

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وتختلف القطارات وفقا لخطوط السير التي تنطلق عليها ووفقا لاحتياجات الركاب الذين يستخدمونها سواء داخل الدولة أو حتى بين الدول.



وبينما توجد قطارات سريعة لا تتوقف إلا في عدد محدود من المحطات التي يفصل كل منها عن الآخرى مئات الكيلومترات، فإنه يتم تسيير أنواع أخرى من القطارات على الخطوط الداخلية بين المدن وربما تتوقف في بعض القرى لخدمة سكانها.

Looking for seats? This low-speed train in China allows farmers to take their livestock onboard. pic.twitter.com/2ojGXnH296 April 22, 2021

وتعد الصين من الدول التي تمتلك شبكات سكك حديدية متنوعة تضم قطارات فائقة السرعة وقطارات بطيئة يسمح بعضها للركاب باصطحاب حيواناتهم.



ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية لحظة اقتحام مجموعة من الحيوانات التي تضم خرافا وخنازير لقطار ركاب في الصين.



المصدر : سبوتنك