السبت 25-12-2021
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السبت، 25-12-2021 04:09 م

روسيا .. احتراق محرك طائرة ركاب أثناء الإقلاع



الوكيل الاخباري - تأخرت رحلة شركة الطيران الروسية "يوتير" من تيومين إلى يريفان بسبب اشتعال المحرك، حسب بوابة "72.ru".

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ونقل الموقع عن أحد أقارب أحد الركاب قوله، "كان من المفترض أن تكون الرحلة الساعة 07:20. انفجر المحرك أثناء الإقلاع. وألغيت الرحلة.

 

 

وعاد نصف الركاب إلى منازلهم. ووعدنا برحلة جديدة في المساء".

كما ظهر مقطع فيديو للحادث على شبكة الإنترنت.

وأكد مطار روشينو المعلومات الخاصة بالحادث.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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