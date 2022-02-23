سعودي يسير 239 كيلومترا على الأقدام احتفالا بيوم التأسيس

الوكيل الاخباري - قرر رحالة سعودي، الاحتفال بيوم تأسيس السعودية، بالسير على الأقدام مسافة 239 كيلومترا.
قطع الرحالة محمد طامي عسيري، البالغ من العمر 43 عاما، 239 كيلومترا سيرا على الأقدام، بداية من منطقة جازان، حتى وصل إلى محافظة محايل عسير.
بمناسبة يوم #التأسيس محافظ #محايل علي بن ابراهيم الفلقي يستقبل بمقر المحافظة الرحالة محمد طامي عسيري الذي قدم من منطقة جازان إلى محافظة محايل مشياً على الأقدام pic.twitter.com/dskkGkBp4b— محافظة محايل (@Muhailasir) February 8, 2022
المصدر : سبوتنك
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